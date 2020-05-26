Учёные обнаружили, что следы нового коронавируса можно достаточно быстро обнаружить в образцах мокроты и прочих выделений.

Для этого необходимы масс-спектрометры, направленные на обнаружение различных белков. Как считают специалисты, изучение этих белков позволит с высокой вероятностью выявить пациента с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что установки, нацеленные исключительно на коронавирус, будут более чувствительными и точными.

Также сообщается, что подобный способ позволяет выявить коронавирус, даже если ПЦР-тесты продемонстрировали отрицательный результат. Однако также учёные отметили, что для подобного вывода они исследовали анализы, которые были взяты всего лишь у пяти человек, заражённых коронавирусом, а также у трёх здоровых людей.