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В Пскове ведётся установление личности женщины, чьё тело была найдено в начале мая.

Согласно опубликованной информации, тело нашли ещё 4 мая на улице Николая Васильева у дома №94. Личность погибшей выяснить до сих пор так и не удалось, в связи с чем полиция обратилась за помощью к жителям города.

Женщина была облачена в красные куртку и свитер, чёрные юбку, колготки и сапоги на каблуке. Также она имела шляпку серого цвета с полями.

На вид женщине около 60-65 лет, она имеет худощавое телосложение, её рост составляет 162-165 сантиметров. У погибшей седые волосы, короткая причёска, а зубы на верхней и нижней челюстях справа частично отсутствуют.

Информацию о женщине можно сообщить по телефонам 911-351–26-80, 59–63-22, 59–63-09 или 02.

Футбол:
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