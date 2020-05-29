В противотуберкулезном диспансере в Оренбурге рухнул подвесной потолок

В Оренбургском областном противотуберкулёзном диспансере рухнул потолок.

Видеозапись с места инцидента опубликовал один из пользователей соцсетей. Как сообщается, никто в результате происшествия не пострадал – потолок рухнул ночью, когда в здании не было сотрудников учреждения и находились только охранники.

Отмечается, что в настоящее время всё уже было убрано, сотрудники диспансера связались с подрядчиками, выполнявшими работы по монтажу навесного потолка. Работники пообещали исправить всё к началу следующей недели.

Главный врач диспансера Михаил Шамшурин высказал предположение, что потолок рухнул из-за сильного ветра, уже несколько дней наблюдавшегося в Оренбурге. Отмечается, что рухнувший потолок находится возле входа в здание, где присутствуют постоянные сквозняки, и, вероятно, часть конструкции отошла и потащила за собой остальные.