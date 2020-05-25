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Андрей Разин, глава Минсельхоза Подмосковья, сообщил о том, что сбор урожая клубники в регионе должен будет стартовать уже в начале следующего месяца.

Согласно словам руководителя ведомства, уже к 10 июня в магазинах и рынках Московской области начнут продавать свежую красную ягоду. Он напомнил, что на территории региона в настоящее время действуют сразу восемь больших предприятий, выращивающих клубнику на открытом грунте.

Ранний сбор клубники должен будет начаться в «Непецино» и «Коломенской ягоде», находящихся в городском округе Коломна. В Луховицах собирать урожай будут на предприятии «Русская ягода». Что касается активного сбора, то он стартует в двадцатых числах июня и завершится только в августе.

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