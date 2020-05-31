В Подмосковье за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались ещё 25 пациентов. Информация была озвучена 31 мая областным оперативным штабом по коронавирусу.

Таким образом, согласно последним сведениям, за всё время эпидемии коронавируса в Московской области от инфекции умерло 449 человек. При этом за всё время эпидемии в Подмосковье было выявлено 38 995 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом коронавируса. Из них 757 пациентов были выявлены за последние сутки.

Жителям Московской области напоминается, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендуется носить защитные маски в любых общественных местах, общественном транспорте и в магазинах. Также рекомендуется носить перчатки.