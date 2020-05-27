Согласно заявлению заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, в регионе открытие детских клубов будет осуществлено в последнюю очередь.

По его словам, открытие таких заведений досуга, где в один момент присутствует множество людей, будет производиться в самую последнюю очередь. Ожидать этого, как он считает, исходя из динамики заболеваний коронавирусной инфекцией, следует не раньше июля.

Вероятность того, что разрешение санитарного врача на открытие заведение подобного плана будет получена в июне, крайне мала. Разрешение будет зависеть от уровня заболеваемости коронавирусом в регионе. Кроме того, перед открытием заведений Роспотребнадзор подготовит рекомендации по работе для этих организаций.