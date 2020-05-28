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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области привело статистику ношения защитных масок пассажирами общественного транспорта.

Согласно предоставленной информации, 99% пассажиров наземного транспорта были облачены в маски. В железнодорожном транспорте ситуация чуть похуже – маски носят 96% пассажиров.

Всеобщий масочный режим, как напоминается, в Подмосковье действует с 12 мая. Все граждане, вышедшие на улицу в магазин и посещающие места массового скопления людей, или передвигающиеся общественным транспортом, обязаны надевать защитные маски. Рекомендуется также носить перчатки. Отмечается, что режим массовой самоизоляции в Московской области продлён до 31 мая.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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