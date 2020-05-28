Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области привело статистику ношения защитных масок пассажирами общественного транспорта.

Согласно предоставленной информации, 99% пассажиров наземного транспорта были облачены в маски. В железнодорожном транспорте ситуация чуть похуже – маски носят 96% пассажиров.

Всеобщий масочный режим, как напоминается, в Подмосковье действует с 12 мая. Все граждане, вышедшие на улицу в магазин и посещающие места массового скопления людей, или передвигающиеся общественным транспортом, обязаны надевать защитные маски. Рекомендуется также носить перчатки. Отмечается, что режим массовой самоизоляции в Московской области продлён до 31 мая.