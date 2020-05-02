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В городе Пикалево Ленинградской области продолжаются антикоронавирусные рейды.

Город в настоящее время закрыт на карантин из-за коронавируса. Патрулирование районов города осуществляют сразу несколько организаций – сотрудники комитета по местному самоуправлению, полицейские, дружинники, а также представители районной администрации.

Они проводят профилактические беседы с людьми, нарушающими предпринимаемые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщается, 2 мая было осмотрено 29 адресов, в том числе детские и спортивные площадки, общественные места.

Всего, в итоге, было проведено шесть разъяснительных бесед. Протоколов о нарушении составлено не было.

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