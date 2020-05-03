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В Орле было обнаружено несколько случаев заболевания коронавирусом среди персонала подстанции скорой помощи.

Согласно имеющейся информации, речь идёт о Заводском районе города. Как сообщается, среди медработников подстанции после проведения тестирования на наличие инфекции было выявлено два положительных результата. Эти люди были отправлены на карантин. При этом остальные сотрудники подстанции скорой помощи продолжили свою работу.

На следующий день сотрудники станции были собраны на общее собрание. В помещении примерно в 70-80 квадратных метров собралось около 40 человек. Всем им был сделан тест на коронавирус, который подтвердился у ещё пяти человек.

Как отмечается, после выявления первых двух случаев заражения следовало изолировать всех сотрудников, а станцию закрыть на обработку, однако этого не было сделано. Закрыли подстанцию только спустя некоторое время.

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