Полицейский, который сломал руку мужчине во время задержания, вскоре предстанет перед судом в Ноябрьске. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Этот инцидент случился в начале января прошлого года в вечерние часы. Патрульные остановили местного жителя, который совершил административное правонарушение. Затем они доставили его в медучреждение для прохождения освидетельствования, так как полицейские предположили, что он находится в нетрезвом состоянии.

Сопровождая нарушителя, полицейский заломил ему руку за спину, сломав при этом плечевую кость. Специалисты оценили данную травму, как нанесение тяжелого вреда здоровью. Недавно было закончено расследование соответствующего уголовного дела, поэтому его передали в суд.