В Новгородской области несовершеннолетний мальчик из-за взрыва на несанкционированной свалке получил серьёзные травмы.

Инцидент произошёл вечером 8 мая в городе Холме. Как сообщают следователи, двое мальчиков 12-ти лет катались на велосипедах. Их путь пролегал мимо свалки, где один из них выбросил мусор. В этот момент на свалке произошёл взрыв.

Один из мальчиков, услышав звук взрыва, обернулся, и увидел, что его приятель пострадал. Мальчик был доставлен в больницу, где ему диагностировали травму головы. В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств случившегося, и осмотр места инцидента. В ходе проверки будут оценены действия местных властей по ликвидации свалки.

Отмечается, что на месте инцидента были найдены осколки шифера и остатки аэрозольного баллончика.