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Жители Москвы могут оформить пособие по безработице по упрощённой схеме и удалённо.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, для этого им необходимо воспользоваться порталом “Моя работа”. Отмечается, что все необходимые выплаты будут начислены в самое ближайшее время. Всего будет выплачено 19 500 рублей в месяц, из них 12 130 рублей составляет федеральная выплата, и остальное – региональная надбавка.

Также соискатели для поиска вакансий могут воспользоваться сайтами “Моя работа”, а также “Моя карьера”, где им будет доступна вся интересующая их информация. Так, на первом сайте находятся сервисы тестирования и профессиональной ориентации, а также различные обучения и консультации.

Кроме того, на портале “Моя карьера” можно получить помощь от карьерного эксперта или психолога.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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