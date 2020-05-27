Прокуратура Москвы назвала деятельность такси Wheely незаконной.

Так, для продолжения работы следует предоставить сведения о передвижении автомобилей в контрольные органы. Без этих сведений, как сообщается, может возникнуть осложнение эпидемиологической обстановки, также безопасность граждан находится под угрозой. Как отмечается, если сервис не выполнит требования прокуратуры, его работа будет временно остановлена.

Устранение нарушений было поставлено на контроль. Транспортный комплекс столицы при этом готов оказать помощь сервису в работе согласно действующему законодательству.

Такие сервисы, как Яндекс, Ситимобил и Gett необходимые сведения, как отмечается, предоставили своевременно. Как заявил представитель Wheely, они не получали предписаний. Если же оно им всё же поступит, компания собирается его обжаловать.