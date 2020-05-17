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В Москве была госпитализирована женщина, которую покусала собака.

Как сообщается, инцидент произошёл 17 мая около часа дня на Бескудниковском бульваре. Здесь между молодой парой и мужчиной, являющимся владельцем собаки, произошёл конфликт. В ходе выяснения отношений собака вступилась за своего хозяина и укусила женщину за руку.

Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц. Степень тяжести полученных повреждений женщины не уточняется. Мужчину же препроводили в отделение полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время, как сообщается, собаку забрали родственники её хозяина. После расследования по факту инцидента будет принято процессуальное решение.

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