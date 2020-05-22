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В Москве была найдена голова мужчины. Информацию об инциденте сообщило столичное Главное следственное управление СК РФ 22 мая.

Как уточняется, голова мужчины, завёрнутая в мусорный пакет, была найдена поблизости от улицы Планерная в лесополосе на северо-западе города. По факту инцидента было начато уголовное дело по статье за убийство. На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники следственного отдела и криминалисты.

Личность погибшего на данный момент неизвестна, ведётся её выяснение. Найденная голова была отправлена на различные экспертизы для установления возраста погибшего. Расследуются все обстоятельства происшествия, ведётся установление личности убийцы и мотивы его преступления.

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