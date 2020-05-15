В Иркутской области 36-летняя женщина избавилась от своего новорождённого ребёнка.

Как сообщается, инцидент произошёл 13 апреля 2019 года в Мегете. Женщина оставила младенца в брошенном гараже возле дома в квартале №1. Спустя время тело новорождённого ребёнка было найдено. При помощи анализа ДНК, который брали у женщин в районе, мать младенца всё же была выявлена.

Как выяснилось, она не находилась на учёте в женской консультации, а ребёнка родила дома. Затем она избавилась от новорожденного, при этом полностью осознавая свои действия.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. После завершения следственной проверки было утверждено обвинительное заключение, и дело направлено в суд для рассмотрения.