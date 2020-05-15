читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Иркутской области 36-летняя женщина избавилась от своего новорождённого ребёнка.

Как сообщается, инцидент произошёл 13 апреля 2019 года в Мегете. Женщина оставила младенца в брошенном гараже возле дома в квартале №1. Спустя время тело новорождённого ребёнка было найдено. При помощи анализа ДНК, который брали у женщин в районе, мать младенца всё же была выявлена.

Как выяснилось, она не находилась на учёте в женской консультации, а ребёнка родила дома. Затем она избавилась от новорожденного, при этом полностью осознавая свои действия.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. После завершения следственной проверки было утверждено обвинительное заключение, и дело направлено в суд для рассмотрения.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

С Подмосковье с 13 мая возобновляется подача тепла в многоквартирные дома

В домах Московской области возобновят подачу тепла. Как сообщается, поэтапное отключение отопления… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.05.2020
  • читать 1 минуту

Жителя Хакасии обвиняют в совращении 14-летней девушки

В Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Абазы, которого… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.05.2020
  • читать 1 минуту

В Подмосковье жители получили продуктовые и медицинские наборы

В Подмосковье более 100 тысяч людей получили помощь в виде продуктовых и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 15 мая – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи, 15 мая – небольшая облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 15 мая – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск, 15 мая – переменная облачность, до 9 °C | Королев, 15 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C | Подольск, 15 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Армавир, 15 мая – облачно с прояснениями, до 24 °C |