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В Магадане две местные жительницы сняли на телефон избиение ими женщины в подъезде, и опубликовали запись в Telegram-сообществе “Magadan_live__”.

Инцидент произошёл в посёлке Стекольный Хасынского района. Потерпевшая, судя по кадрам на видео, находилась в состоянии алкогольного опьянения, или была в сильном шоке. Девушки наносят ей несколько ударов руками, затем бьют её коленом по лицу. Одна из злоумышленниц сообщает на записи, что женщина подверглась такому наказанию за то, что она обозвала кого-то “губастой”.

Видеозапись вызвала бурное обсуждение в Сети. Спустя некоторое время одна из девушек заявила в комментариях, что долго объяснять причины произошедшего, а с потерпевшей они уже “помирились” и принесли ей извинения.

По факту произошедшего УМВД региона была организована проверка.

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