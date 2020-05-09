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В Литве потерпел крушение самолёт Ан-2. Информация была подтверждена представителем Вильнюсского комиссариата полиции Юлией Самороковской.

Как она заявила, инцидент произошёл 9 мая примерно в 14:27 местного времени возле деревни Пакене. На место происшествия тут же выехали спасатели, врачи и полицейские. Прибывшие на место крушения медики нашли тела двоих пилотов, которые разбились при падении самолёта. Согласно имеющейся информации, этот самолёт был зарегистрирован в аэроклубе имени Дарюса и Гиренаса.

В настоящее время по факту крушения организована проверка, ведётся установление причин катастрофы и всех обстоятельств инцидента. Отмечается, что погибшие являлись достаточно опытными пилотами.

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