В Литве потерпел крушение самолёт Ан-2. Информация была подтверждена представителем Вильнюсского комиссариата полиции Юлией Самороковской.

Как она заявила, инцидент произошёл 9 мая примерно в 14:27 местного времени возле деревни Пакене. На место происшествия тут же выехали спасатели, врачи и полицейские. Прибывшие на место крушения медики нашли тела двоих пилотов, которые разбились при падении самолёта. Согласно имеющейся информации, этот самолёт был зарегистрирован в аэроклубе имени Дарюса и Гиренаса.

В настоящее время по факту крушения организована проверка, ведётся установление причин катастрофы и всех обстоятельств инцидента. Отмечается, что погибшие являлись достаточно опытными пилотами.