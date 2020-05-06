Представители оперштаба по противодействию коронавирусу в Ленинградской области сообщили о том, что в регионе за прошедшие 24 часа зарегистрировали 51 новый случай заражения.

Согласно их словам, в 7 районах области было решено ввести масочный режим, то есть местным жителям обязательно нужно будет надевать перчатки и медицинские маски при посещении общественных мест, например, магазинов или автобусов.

На сегодняшний день, 6 мая, в Ленобласти зафиксировано 1,2 тысячи случаев инфицирования COVID-19. Среди них 266 человек были выписаны из медучреждений в связи с выздоровлением, а трое – скончались. В России при этом число зараженных превысило 155 тысяч человек.