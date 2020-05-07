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Сергей Аксенов, руководитель Республики Крым, заявил, что, начиная с 12 мая, в регионе начнет действовать обязательный масочный режим.

В рамках очередного заседания оперштаба по противодействию коронавирусу глава республики сообщил о том, что с 18 мая многие региональные предприятия и организации смогут снова продолжить свою деятельность. Перед этим будет введен обязательный режим ношения медицинских масок в общественных местах.

Тем временем в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для местных жителей. Он должен будет завершиться 11 мая. Все, кто прибыл на полуостров и не имеют на нем недвижимости или прописки, должны будут просидеть в обсеравторе как минимум две недели.

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