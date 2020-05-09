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В Крыму тренер секции ММА подрался с продавщицей магазина, сделавшей ему замечание о необходимости ношения защитной маски.

Как сообщается, молодой человек вместе с девушкой пришёл в магазин без защитной маски. Продавщица попросила их покинуть помещение. Мужчина вышел, но девушка осталась и начала скандалить с сотрудницей магазина. Вскоре мужчина вернулся и присоединился к конфликту.

На видеозаписи можно увидеть, что сотрудница магазина кинула в мужчину банку с огурцами, но промахнулась. Затем он потащил её по улице и несколько раз ударил, после чего вместе с девушкой удалился с места инцидента.

Органы внутреннего управления приняли заявку об инциденте и организовали проверку, после которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Также было выяснено, что мужчина являет тренером местной секции ассоциации боёв без правил.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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