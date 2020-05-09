В Красноярском крае у 89 работников компании “Полюс Красноярск” была выявлена коронавирусная инфекция.

Первые три случая были обнаружены 6 мая, диагноз 82 человек был подтверждён за прошедшие сутки. Как сообщается, среди этих 89 человек 42 являются жителями региона. Также практически все случаи заражения случаев заболевания – 94%, были выявлены как контактные и не имеющие проявление симптомов. Состояние всех пациентов на данный момент оценивается как удовлетворительное, они перемещены в изоляции.

При этом в компании продолжается тестирование работников на наличие инфекции, а также проводится комплекс необходимых мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Отмечается, что работники в вахтовых посёлках разделены на небольшие непересекающиеся группы, и если коронавирус обнаруживают у одного из них, то изолируют всю группу.