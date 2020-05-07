Наталья Ковальчук, представитель службы скорой помощи Красноярска, сообщила о том, что у двух работников скорой была обнаружена коронавирусная инфекция.

Согласно ее словам, речь идет о сотрудниках третьей подстанции. Их тест на коронавирус показал положительный результат. Это удалось выяснить в больницах, в которых они лечились. На данный момент времени оба медработника находятся на самоизоляции. Ковальчук добавила, что все остальные медики каждую неделю сдают анализы.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю заявили о том, что в регионе было зарегистрировано 910 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки общее число инфицированных увеличилось на 42 человека. При этом скончались 12 пациентов, а выздоровели – 162.