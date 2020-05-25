Информагентство Sohu из КНР опубликовало список наиболее таинственных мест, расположенных в РФ. Наука до сих пор не может объяснить принципы их происхождения.

На 1-й строчке оказались Саамские лабиринты, расположенные в Республике Карелии. Они находятся возле рек и водоемов, однако их точное назначение все еще неизвестно. Предполагается, что они были созданы шаманами. На 2-е место автор материала поставил Китовую аллею, находящуюся на острове Итыгран. Речь идет о шестидесяти скелетах китов, кости которые были размещены вертикально.

Далее была указана Кашкупакская пещера, которую можно найти в Республике Хакасия. По легендам, шаманы входили в нее для приношения жертв языческим божествам. У людей, спускающихся вглубь пещеры, нередко возникают различные галлюцинации. В данный рейтинг также смогло попасть: алтайское Телецкое озеро и Васюганские болота, расположенные в Западной Сибири.