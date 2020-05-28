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Китайские журналисты портала “Феникс” назвали Польшу “важным инструментом США против России”.

Авторы опубликовали статью, в которой выразили мнение, что в США считают Польшу весьма важным оружием в противостоянии с Россией. Отмечается, что после того, как распалась Организация Варшавского договора, Польша начала активно пробиваться к западным странам. Пытаясь заполучить одобрение США, Варшава начала вести антироссийскую внешнюю политику и умышленно провоцировать её.

При этом журналисты считают, что Польша за своё поведение, в конце концов, поплатится. Также авторы статьи отметили, что Россия начала укреплять свои позиции на границах с Польшей, что является вполне логичным ответом на совместные военные учения Вашингтона и Варшавы поблизости от российских границ.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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