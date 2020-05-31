В Кировской области было найдено тело местной жительницы, которая утонула почти год назад.

Согласно имеющейся информации, 24-летняя девушка утонула 11 июня прошлого года в районе слободы Широковской. Отмечается, она отдыхала вместе с друзьями, и, как предполагает следствие, в какой-то момент девушка зашла в воду, но не смогла совладать с сильным течением, и её унесло вниз по реке.

Поиски утонувшей девушки продолжались всё время с момента её гибели. Обнаружить тело удалось лишь недавно. Личность девушки была опознана благодаря сохранившейся одежде.

Как сообщила мать девушки на своей странице в соцсети, ей приходится дожидаться результатов экспертизы, чтобы ей разрешили захоронение. Дату похорон они пока что назначить не могут, но в скором времени состоятся прощание и погребение.