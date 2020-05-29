В Кировской области признали вменяемой женщину, которая убила своего двухлетнего ребёнка.

Инцидент произошёл 14 августа 2019 года. Как было установлено следствием, в этот день 30-летняя мать ребёнка вместе с сыном зашла в гости к своим друзьям. Во время застолья она употребляла алкогольные напитки.

Мальчик захотел выйти на улицу и совершал попытки открыть дверь. Это разозлило его мать, которая взяла нож и несколько раз ударила ребёнка. Отмечается, что на теле мальчика было обнаружено восемь ножевых ранений. Во время допроса женщина рассказала, что сын мешал ей отдыхать.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, женщина была признана вменяемой. В настоящее время она находится под стражей, уголовное дело в её отношении направлено в суд.