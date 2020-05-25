В Калужской области 25 мая началось предварительное голосование за кандидатов “Единой России” в Законодательное Собрание и Городскую Думу. Как отмечается, голосование проводится в онлайн-формате.

Отдать свой голос можно при помощи портала государственных услуг или через социальную сеть “ВКонтакте”. Для этого необходимо авторизоваться на портале и в соцсети соответственно, и выбрать вкладку с голосованием. Она будет доступна с 25 по 31 мая.

Также можно зарегистрироваться через информационную систему “Вся Россия”. Однако там потребуется номер телефона для подтверждения регистрации, а также необходимо сделать свою фотографию с паспортом в руке.

Отмечается, что онлайн-формат для многих жителей показался более удобным по сравнению с обычным, так как нет необходимости приходить на участок и искать себя в списке.