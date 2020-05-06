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В Ивановской области скончался пожилой мужчина, имеющий коронавирусную инфекцию.

Таким образом, он стал в регионе седьмым пациентом, умершим из-за инфекции. Всего, согласно последней информации, в регионе 537 случаев заболевания коронавирусом, из них 102 человека вылечились и были выписаны домой.

По словам директора департамента здравоохранения региона, умершему мужчине был 61 год, он обратился за помощью врачей не сразу – только спустя два дня после начала заболевания. Поначалу он пытался лечиться собственными силами. Его госпитализировали по экстренным показаниям, но к этому времени у пенсионера уже развилась тяжёлая пневмония. Спасти его, несмотря на приложенные усилия, не удалось.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, где мужчина подхватил вирус. Он не контактировал с заражёнными и не покидал пределы области.

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