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В Хакасии участковый пострадал от рук местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Красноярского края и Хакасии, инцидент произошёл в селе Нижние Сиры Таштыпского района на улице Советская. В правоохранительные органы поступила жалоба от женщины, сообщившей о конфликте с её сожителем.

Во время разговора с участковым между сожителями конфликт начал разгораться с новой силой. Участковый попросил мужчину успокоиться и прекратить противоправные действия, но тот в ответ начал бить его, нанося удары по голове.

В настоящее время в отношении хулигана возбуждено уголовное дело, ведётся расследование ситуации и установление всех обстоятельств инцидента.

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