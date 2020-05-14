В Хакасии участковый пострадал от рук местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Красноярского края и Хакасии, инцидент произошёл в селе Нижние Сиры Таштыпского района на улице Советская. В правоохранительные органы поступила жалоба от женщины, сообщившей о конфликте с её сожителем.

Во время разговора с участковым между сожителями конфликт начал разгораться с новой силой. Участковый попросил мужчину успокоиться и прекратить противоправные действия, но тот в ответ начал бить его, нанося удары по голове.

В настоящее время в отношении хулигана возбуждено уголовное дело, ведётся расследование ситуации и установление всех обстоятельств инцидента.