В городе Екатеринбург скончалась работница скорой помощи с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», которая ранее посетила свадьбу, где заразились еще 14 человек.

Согласно словам врачей, у шестидесятилетней женщины, которая 40 лет проработала в медицинской сфере, имелись сопутствующие болезни. Коронавирус значительно подорвал здоровье инфицированной, поэтому медики не смогли ей помочь. Последние несколько дней она лежала с подключенным к ней аппаратом ИВЛ.

В СМИ отмечают, что женщина проживала в городе Камышлов. Ее положили в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга в начале текущего месяца. Позднее стало известно, что она подхватила COVID-19 на свадьбе. Коронавирусом заразился сын умершей, а также его жена и двое детей.