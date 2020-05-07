В издании AFP, сославшись на необнародованный доклад ООН, сообщили, что в Ливии находятся от 800 до 1,2 тысячи наемников ЧВК Вагнера, сражающихся за фельдмаршала Халифу Хафтара.

Согласно сведениям источника, пожелавшего остаться неизвестным, бойцы из России помогают вооруженным силам ливийского главнокомандующего с ремонтом и техобслуживанием техники, а также участвуют в различных боевых миссиях. Отмечается, что они занимаются наводкой авиации и артиллерии.

В документе указано, что наемники РФ прибыли на территорию Ливии осенью 2018 года. Присутствие частной военной компании привело к значительному усилению вооруженных сил ливийского фельдмаршала. Источники добавляют, что в этой североафриканской стране присутствует также охранная организация «Российские системы безопасности», занимающаяся обслуживанием боевых самолетов.