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В Брянске 20 мая произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент произошёл в микрорайоне Шибенец города Фокино на 15-м километре трассы Брянск – Дятьково. Информация об аварии поступила в спасательные службы в 16:58.

Как сообщается, обе машины сильно пострадали от удара, одну буквально смяло. По словам свидетелей аварии, ДТП произошло по вине 18-летнего водителя ВАЗ-21093. В результате инцидента на месте погиб его 16-летний пассажир.

Водитель получил серьёзные травмы и был госпитализирован. На следующий день стало известно, что он впал в кому. Как отмечается, парень очень любил машины и за руль сел сразу же после совершеннолетия.

Во второе машине ехала семья, где пострадала 18-летняя девушка. Она была госпитализирована.

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