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Представители МВД по Республике Башкортостан заявили о том, что в Стерлитамаке в подъезде одного из многоквартирных домов подросток избил 50-летнего инвалида.

В социальных сетях ранее был опубликован видеоролик, на котором видно, как 15-летний юноша бьет мужчину по лицу, пока тот пытается отбиться от него палкой. Согласно предварительной информации, данное происшествие случилось в апреле. Несколько подростков гуляли возле жилого здания и вели себя очень шумно, поэтому один из жильцов решил вылить на них воду из ведра.

В ведомстве отметили, что оба участника конфликта были доставлены в отдел полиции. По отношению к родителям юноши составили административный протокол. Инспекторы по делам несовершеннолетних при этом организовали собственную проверку.

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