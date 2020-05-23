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В Башкирии за прошедшие сутки было выявлено ещё 88 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Все в регионе, по информации на 23 мая, за время эпидемии было выявлено 2 602 случая заболевания коронавирусом, что ставит Башкирию на 22-е место по количеству заражённых. Также отмечается, что за последние сутки излечились 39 человек, а общее число выздоровевших – 832 пациента.

Таким образом, в Башкирии в настоящее время 1 791 человека имеют COVID-19. Новых случаев летальных смертей не было, всего в регионе из-за коронавируса умерло 18 человек. Последний умерший из-за коронавируса пациент скончался, как отмечается, 20 мая.

Всего в России за последние сутки было выявлено 9 434 новых случая заболевания COVID-19.

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