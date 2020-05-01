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В Башкирии с 30 апреля начали действовать новые ограничения режима повышенной готовности.

Так, в Уфу, и другие города региона, был ограничен въезд любого транспорта – служебного и личного, если он не зарегистрирован на данных территориях. Исключение для граждан, имеющих служебные удостоверения, а также имеющих пропуска и заявления о прерывании самоизоляции с целью поездки за дачные участки и дома за городом. Также необходим документ, удостоверяющий личность.

Таким образом, любую поездку теперь необходимо оформлять официально, что осложнило также передвижение между городами и районами. При этом, в любом случае, необходим паспорт или другой официальный документ, удостоверяющий личность, иначе пропуска не будут считаться действительными.

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