В Татышлинском районе Башкирии у сотрудников местной администрации подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.

Об этом 8 мая сообщил глава муниципального образования Рушан Гараев на своей странице в соцсети. В своём сообщении он подтвердил факт заражения чиновников коронавирусом и отметил, что ранее эту информацию не публиковали, так как она не была подтверждена.

Согласно его словам, сейчас администрация района находится на карантине, административный корпус Центральной больницы также переведён на карантинный режим. Чиновники продолжают свою работу в дистанционном режиме.

В настоящее время организовано эпидемиологическое расследование, ведётся установление круга лиц, контактирующих с заражёнными.