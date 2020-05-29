Исследователи Университета Макмастера выяснили, почему у стеклянных лягушек полупрозрачная кожа.

Стеклянные лягушки обитают в Центральной и Южной Америке. Они были так названы из-за того, что их кости, кишечник и бьющееся сердце можно без труда увидеть под их кожей.

Как оказалось, такая кожа является эффективной, но очень редкой среди всех наземных животных маскировкой. Так, благодаря этому, стеклянные лягушки практические неразличимы на листьях из-за создаваемой оптической иллюзии.

Отмечается, что у лягушек прозрачны лишь бока, животы и лапки, а спина имеет обычный для лягушек зелёный цвет. Благодаря такому сочетанию лягушки без труда сливаются с окружающим фоном, становясь также темнее или светлее в зависимости от освещения. Таким образом, они практически невидимы для хищников.