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Учёным удалось найти доказательства того, что среди динозавров существовал каннибализм.

Как сообщается, в карьере Майгатт-Мур были найдены кости аллозавров со следами зубов на них. Учёные-палеонтологи Университета Теннесси и Университета Колорадо Меса провели исследование обнаруженных костей. Всего было изучено более двух тысяч костей, которым около 152 миллионов лет.

Анализ показал, что следы на костях аллозавров оставили представители этого же вида. Отмечается, что невозможно точно сказать, убивали ли аллозавры представителей своего вида, или просто обгладывали их останки.

Аллозавры, как отмечается, являются представителями одних из самых крупных динозавров. Их высота доходила до 10 метров. Каннибализм среди столь крупных хищников указывает на сильный недостаток ресурсов в экосистеме.

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