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В Саратовской области началась проверка после жалоб студентов Вольского строительного лицея на домогательства.

Как сообщила уполномоченная по правам ребёнка Татьяна Загородняя, несколько детей старше 16-ти лет пожаловались на одного из сотрудников учреждения. По их словам, он использует в их адрес оскорбительные высказывания, допускает сальные выражения, а также не совсем корректно их обнимает.

Также отмечается, что может идти речь о денежном вымогательстве. Как заявила Загородняя, среди детей есть и сироты, которые живут в лицейском общежитии.

В настоящее время по факту жалоб была организована следственная проверка. Был осуществлён выезд в лицей. О результатах проверки будет сообщено отдельно.

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