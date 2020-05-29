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Сотрудник правоохранительных органов устроил драку со школьником на спортивном стадионе, расположенным рядом с гимназией №74 в Барнауле.

Сведения о потасовке позднее подтвердили представители управления СКР по Алтайскому краю, однако в региональном управлении МВД сообщили, что полицейский был уволен около недели назад. Сам инцидент случился 10 мая. Согласно предварительным сведениям, в потасовке приняли участие 4 человека.

На место драке прибыли полицейские, которые разняли дерущихся. Трое были увезены в отдел полиции, а четвертый смог сбежать. У одного из подростков было серьезно травмировано лицо. По его словам, на них набросился незнакомец, который оказался местным участковым. По факту случившегося проводится проверка.

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