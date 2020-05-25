Шолбан Кара-оол, руководитель Республики Тыва, был доставлен в инфекционное медучреждение после обнаружения у него коронавирусной инфекции.

На своей страничке в ВКонтакте глава региона отметил, что в правительстве всегда знали, что в любой момент могут заразиться. Однако кто-то должен был работать и нести ответственность за происходящее в Республике, поэтому они продолжали выполнять свои обязанности.

Согласно словам Кара-оола, в инфекционном отделении помимо него находятся председатели администраций двух районов и множество других чиновников. На данный момент времени обязанности руководителя Тувы исполняет Александр Брокерт, первый зампред регионального правительства.