Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что они ведут консультации в режиме “телефонной дипломатии” с 70 странами.

Как сообщил министр, они организовали проект “Сертификация здорового туризма” для соблюдения стандартов гигиены в общественных местах, таких как аэропорты, транспорт, отели, и прочее. Отмечается, что Турция действует столь ответственно не только ради своих граждан, но и для гостей.

В страны, откуда больше всего прибывает туристов, были направлены письма с информацией о предпринимаемых мерах предосторожности и безопасности туристов и сотрудников туристических компаний. Кроме того, в в письмах указывают учреждения здравоохранения.

Также министр ранее заявил, что с 28 мая открываются курорты для местных жителей, а с июня – для иностранных туристов. С медицинской целью посетить страну можно будет даже раньше – с 20 мая.