Турция занимается вербовкой жителей Сирии в провинции Идлиб, отправляя их в Ливию для участия в военном конфликте на стороне ПНС.

Обсерватория по правам человека Сирии опубликовала статистические сведения, согласно которым Анкара успела направить на ливийские земли не менее 18 000 граждан Сирии. Александр Перенджиев, российский политолог, заявляет, что турецкие власти используют сирийских наемников в виде живого товара и «пушечного мяса», желая достичь собственных целей.

Эксперт добавил, что все высказывания Анкары о противодействии терроризму в Идлибе носят противоречивый характер, так как в настоящее время она не осуществляет подобные операции. Ранее российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии.