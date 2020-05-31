Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь

В сирийской провинции Хасака местные жители остановили военную колонну РФ и попросили у нее помощи в борьбе с протурецкими боевиками.

Неподалеку от поселения Телль-Таувилль прошла протестная акция, в которой приняли участие десятки мирных жителей. В это время рядом с местом митинга проезжал российский патруль. Митингующие обратились к офицерам российской армии, попросив у них поддержку.

Сирийцы рассказали военным РФ о том, что вооруженные группировки, которые находятся под контролем Турции, не дают им возвратиться на свои земли. Они добавили, что турки сжигают поля с сельскохозяйственными культурами, грабят их дома и угоняют крупнорогатый скот. Российские офицеры дали обещание, что постараются решить эти проблемы, проведя переговоры с турецкими представителями.