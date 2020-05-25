Представители управления СКР по Московской области сообщили об организации проверки по факту нахождения малыша в коробке из-под обуви, лежавшей в контейнере для мусора.

В опубликованном сообщении отмечается, что эта страшная находка была сделана 24 мая текущего года. Новорожденный был найден неподалеку от одного из жилых зданий, расположенных в населенном пункте Некрасовский. Указывается, что мальчик не демонстрировал признаков жизни.

В рамках организованной проверки работники правоохранительных органов собираются выяснить все обстоятельства случившегося и отыскать мать малыша. Была также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти младенца