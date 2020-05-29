В одном из помещений общежития, расположенного в поселке КСК, находящегося в окрестностях Читы, было обнаружено тело пожилого мужчины.

На место инцидента выехали работники правоохранительных органов и службы спасения. Согласно словам свидетелей произошедшего, сначала к общежитию прибыли сотрудники МЧС, которые попали в комнату, открыв форточку. Затем они впустили внутрь стражей правопорядка. Отмечается, что при внешнем осмотре они не обнаружили на теле мужчины признаков насильственной смерти.

Представители экстренных служб добавили, что умерший жил в помещении, расположенном на 4-м этаже. Родные мужчины забили тревогу, когда он перестал выходить с ними на связь. Правоохранители назначат проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точных причин его смерти.