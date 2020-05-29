читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одном из помещений общежития, расположенного в поселке КСК, находящегося в окрестностях Читы, было обнаружено тело пожилого мужчины.

На место инцидента выехали работники правоохранительных органов и службы спасения. Согласно словам свидетелей произошедшего, сначала к общежитию прибыли сотрудники МЧС, которые попали в комнату, открыв форточку. Затем они впустили внутрь стражей правопорядка. Отмечается, что при внешнем осмотре они не обнаружили на теле мужчины признаков насильственной смерти.

Представители экстренных служб добавили, что умерший жил в помещении, расположенном на 4-м этаже. Родные мужчины забили тревогу, когда он перестал выходить с ними на связь. Правоохранители назначат проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точных причин его смерти.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Возле поселка Лопухинка появится экологическая тропа

Рядом с населенным пунктом Лопухинка, неподалеку от радоновых озер и источников будет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На трассе М-10 в Тосненском районе временно ограничат движение

На одном из участков автотрассы М-10, расположенном в Тосненском районе, начиная с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Больницы Ленинградской области получили 29 портативных рентген-аппаратов

Представители правительства Ленобласти сообщили о том, что 12 региональных медицинских учреждений получили… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 29 мая – ясно, до 17 °C | город Мытищи, 29 мая – дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский, 29 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск, 29 мая – переменная облачность, до 10 °C | Королев, 29 мая – переменная облачность, до 28 °C | Подольск, 29 мая – дождь, до 14 °C | Армавир, 29 мая – пасмурно, до 20 °C |