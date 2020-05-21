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Сервис HBO опубликовал трейлер документального фильма под названием “Welcome to Chechnya” – “Добро пожаловать в Чечню”. Премьера состоится 30 июня.

В центре сюжета фильма – преследование людей, которые состоят в чеченском ЛГБТ-сообществе. Как сообщается, эти активисты помогают людям, подвергшимся преследованию, найти убежище или получить необходимые документы для того, чтобы покинуть республику. Отмечается, что лица героев фильма были изменены при помощи нейросетей для сохранения их анонимности.

Также в фильм вошёл отрывок из интервью главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил об отсутствии геев в республике, а если же они есть, то он предлагает их забрать в Канаду чистить им кровь. По его словам, такие люди им не нужны.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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