Несколько дней назад Елена Степаненко, не переходя на личности, критически отозвалась о новой жене Петросяна Татьяне Брухуновой.

В разговоре с Николаем Цискаридзе в очередном выпуске её шоу Степаненко отметила, что после 74 лет мужчин тянет к “марамойкам”. Очевидно, что она говорила о Брухуновой, хоть и не называя имён.

По всей видимости, это весьма обидело Татьяну, так как спустя несколько дней она в Stories Instagram опубликовала фото с дорогим колечком из золота в 18 карат, полученным от Петросяна. Как заявили эксперты, стоимость этого кольца составляет около 50-ти тысяч рублей, оно создано компанией Tiffany&Co.

В комментариях подписчики предположили, что подобным подарком Петросян хотел загладить неприятный осадок, который остался у Брухуновой из-за слов Степаненко. Кроме того, недавно юморист перестал скрывать свои отношения и опубликовал первое совместное с Татьяной фото.