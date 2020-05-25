Филипп Киркоров решением суда должен выплатить в пользу строительной фирмы более двух миллионов рублей.

Истцом является ИП Маринин Петр Владиславович, совладелец компании “Стройхолдинг-Трейд”. Компания, в свою очередь, принадлежит бренду Renova, который выполнил в коттедже Киркорова в 2017 году строительные работы и ремонт. В суд истец обратился в июле 2019 года и потребовал выплатить более семи миллионов рублей. После этого были назначены экспертизы и рассмотрение дела.

Дело рассматривал Таганский суд Москвы, сам процесс проходил в закрытом режиме. В итоге, как рассказал представитель суда, с Киркорова было взыскано 2 282 784 рублей. Кроме того, ему необходимо заплатить 19 613 рублей в качестве государственной пошлины.